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Кристьян Прууль

10 июня 2024 в 14:15









В прошлом году госучреждения не использовали около 750 млн евро

Министр финансов Март Вырклаэв пообещал уделить особое внимание сотням миллионов евро, которые были перенесены в бюджет из прошлого года. Фото: Andras Kralla

В прошлом году госучреждения не использовали около 750 млн евро, которые были перенесены на этот год. Министр финансов Март Вырклаэв признал, что бюджетные правила слегка вышли из-под контроля.

Если часть бюджетных средств остается неизрасходованной, при определенных условиях деньги можно перенести на следующий год. По словам Вырклаэва, это становится все более серьезной проблемой: «Во время пандемии коронавируса правила были смягчены, потому что требовалось больше гибкости в бюджете, решения откладывались, инвестиции откладывались, это понятно, но суммы выросли очень сильно, и это проблема».