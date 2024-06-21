Попытка Крууда отменить решение суда провалилась

С бизнесменом Оливером Крууда связано довольно много судебных дел. Не по всем из них уже вынесен приговор.Фото: Liis Treimann
Государственный суд отклонил индивидуальную жалобу бизнесмена Оливера Крууда, в которой он просил признать неконституционными правовые нормы, примененные в судебном разбирательстве по делу о налоговом преступлении.
Хотя Крууда в своей жалобе отметил, что цель не состоит в оспаривании вступившего в силу осенью прошлого года решения по уголовному делу, коллегия Госсуда по конституционному надзору с этим не согласилась. По мнению коллегии, цель жалобы заключалась в отмене вступившего в силу решения окружного суда в отношении Крууда.
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