Новости

Койт Бринкманн

21 июня 2024 в 11:31









Попытка Крууда отменить решение суда провалилась

С бизнесменом Оливером Крууда связано довольно много судебных дел. Не по всем из них уже вынесен приговор. Фото: Liis Treimann

Государственный суд отклонил индивидуальную жалобу бизнесмена Оливера Крууда, в которой он просил признать неконституционными правовые нормы, примененные в судебном разбирательстве по делу о налоговом преступлении.

Хотя Крууда в своей жалобе отметил, что цель не состоит в оспаривании вступившего в силу осенью прошлого года решения по уголовному делу, коллегия Госсуда по конституционному надзору с этим не согласилась. По мнению коллегии, цель жалобы заключалась в отмене вступившего в силу решения окружного суда в отношении Крууда.