Спор владельцев металлургического бизнеса создал прецедент
Иллюстративное фото.Фото: Meeli Küttim
Спор между основателями успешной металлургической компании Eesti Traat и миноритарным акционером Ханнесом Розиным дошел до Государственного суда, который в некоторых случаях разрешил распределять прибыль иначе, чем это предусмотрено законом.
«Мы идем создавать прецедент. Есть ощущение, что дело дойдет до Государственного суда», – заявлял в начале судебного разбирательства член правления Eesti Traat Райго Маанди. По словам адвоката компании Мариса Вутта, принятое на этой неделе решение, действительно, создает прецедент.
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