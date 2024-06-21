Новости

Янно Рийспапп

21 июня 2024 в 11:31









Спор владельцев металлургического бизнеса создал прецедент

Иллюстративное фото. Фото: Meeli Küttim

Спор между основателями успешной металлургической компании Eesti Traat и миноритарным акционером Ханнесом Розиным дошел до Государственного суда, который в некоторых случаях разрешил распределять прибыль иначе, чем это предусмотрено законом.

«Мы идем создавать прецедент. Есть ощущение, что дело дойдет до Государственного суда», – заявлял в начале судебного разбирательства член правления Eesti Traat Райго Маанди. По словам адвоката компании Мариса Вутта, принятое на этой неделе решение, действительно, создает прецедент.