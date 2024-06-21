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dv.ee

21 июня 2024 в 10:17









Законопроект: банки не смогут закрывать банковский счет без веской причины

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Изменение в законе обяжет банки предоставлять основную платежную услугу и даже в чрезвычайных ситуациях обеспечивать доступ к платежным услугам. На данный момент в список банков, к которым будут применяться данные условия, входят SEB, Swedbank, Luminor, LHV и Coop Pank.

Доступность основной платежной услуги означает возможность открытия банковского счета, а также то, что договор не может быть расторгнут без веской причины, пояснили в Министерстве финансов, которое направило законопроект на согласование.