Законопроект: банки не смогут закрывать банковский счет без веской причины
Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla
Изменение в законе обяжет банки предоставлять основную платежную услугу и даже в чрезвычайных ситуациях обеспечивать доступ к платежным услугам. На данный момент в список банков, к которым будут применяться данные условия, входят SEB, Swedbank, Luminor, LHV и Coop Pank.
Доступность основной платежной услуги означает возможность открытия банковского счета, а также то, что договор не может быть расторгнут без веской причины, пояснили в Министерстве финансов, которое направило законопроект на согласование.
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