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Кристьян Прууль

14 июня 2024 в 8:06









Банк Эстонии ожидает роста экономики во второй половине года

По оценке Банка Эстонии, экономика может восстановиться несколько быстрее, чем опасались некоторое время назад. Фото: Andras Kralla

Спад экономики в этом году будет немного меньше, а рост в следующем году несколько выше, чем ожидалось три месяца назад, следует из прогноза Банка Эстонии. Однако есть одно «но».

Экономисты прогнозируют, что в 2024 году спад составит 0,4%, а экономика начнет расти во втором полугодии. В следующем году экономический рост достигнет уровня в 3,6%, говорится в прогнозе. По сравнению с мартом центральный банк повысил свои ожидания примерно на 0,4%.