Гавань в Морони, столице Коморских Островов, Африка, Индийский океан. Фото: ursa lexander flueler, Scanpix

Эпицентр

Екатерина Мереминская

3 июня 2024 в 3:00

Эстонский авиабизнес едва не потерпел крушение на Коморских Островах

Эстонский предприниматель Михаил Самойлов оказался в сложной ситуации – банк SEB заблокировал его счет в самый неподходящий момент и сорвал организуемый им перелет гостей на инаугурацию президента Коморских Островов.

У Михаила Самойлова несколько компаний. Одна из них, EstBrand Aviators OÜ, созданная в марте 2024 года, занимается чартерными перевозками. Точнее, помогает связать владельцев самолетов с арендаторами. В этот раз они нашли владельцев самолета в Украине, а арендаторов совсем далеко – на Коморских Островах.