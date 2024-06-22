Сдавшиеся владельцы популярного бара в Тарту передали бразды правления новому собственнику
Тартуский плавучий бар Naiiv, закрывшийся зимой, обрел нового владельца – поляка Адриана Бенецкого, который сменит название заведения, но обещает привести расходы в соответствии с доходами.
По словам Бенецкого, приобретение плавучего бара было естественным шагом, поскольку он знает бывшего управляющего и владельцев судна на реке Эмайыги. «Кроме того, я считаю, что это многообещающая возможность для бизнеса», - отметил он.
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