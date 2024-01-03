    Владельцы известного тартуского бара сдаются: «Больше не хочу вести бизнес в этом секторе»

    Руководители Naiiv (слева направо) Сильвер Коппель и Мартин Маатеэ в 2020 году в баре, работающем в Sisevete Saatkond на Эмайыги. Тогда они еще надеялись, что дела пойдут лучше после коронакризиса.Фото: Sille Annuk/Tartu Postimees/Scanpix

    Владельцы бара Naiiv, расположенного на реке Эмайыги в Тарту, планируют либо передать бизнес инвестору, либо полностью закрыть фирму: у них не осталось сил, и они не видят перспективы выкарабкаться из долгов, начавшихся с коронавирусного кризиса.

    «Возможно, за последние годы я стал испорченным пессимистом, но мне больше не хочется вести деятельность в этом секторе», – сказал Мартин Маатеэ, соучредитель и член правления Naiiv. Он отметил, что его знакомые в Таллинне также закрыли свои бизнесы в этой сфере. «Это как сумасшедший заплыв против течения», – признается он.

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