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Кай Саард

23 июня 2024 в 9:08









Рабочий день с лучшим руководителем: пять советов для успешного лидерства

Иво Суурсоо был избран лучшим руководителем на Пярнуской конференции по управлению.

Исполнительный директор Эстонского общества управления персоналом (PARE) Кай Саард сходила на разведку, чтобы узнать, как на самом деле руководит лучший руководитель Эстонии: как он работает, что читает и с кем общается.

Саард провела один рабочий день с председателем правления группы OIXIO Иво Суурсоо. Исполнительный директор PARE делала заметки, чтобы показать, как действует и думает хороший руководитель.