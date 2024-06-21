Олег Гросс получил предложение выкупить А1000 Market
Владелец OG Elektra Олег Гросс пока не расширял свою сеть магазинов за счет покупки сетей конкурентов, но теперь, по его словам, получил такое предложение от владельцев А1000 Market.Фото: Andras Kralla
По словам коммерсанта Олега Гросса, владелец А1000 Market предложил ему выкупить его сеть магазинов. По словам самого собственника А1000 Market, сеть не продается публично, но сделка может быть заключена, если будет предложена адекватная цена.
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