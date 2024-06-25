Дело о пенсии: полицейские чиновники предстали перед судом
Айвар Алавере, Ээрик Хельдна и Эльмар Вахер. Фото: Liis Treimann
Сегодня в Харьюском уездном суде началось судебное разбирательство по уголовному делу против высокопоставленных полицейских чиновников Ээрика Хельдна, Элмара Вахера и Айвара Алавере.
Ээрик Хельдна обвиняется в мошенничестве и в подстрекательстве к должностному подлогу. Бывший генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, как должностное лицо, обвиняется в пособничестве мошенничеству и в должностном подлоге, а бывший глава криминальной полиции Айвар Алавере, как должностное лицо, в пособничестве мошенничеству и должностному подлогу.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!