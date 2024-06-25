    Дело о пенсии: полицейские чиновники предстали перед судом

    Айвар Алавере, Ээрик Хельдна и Эльмар Вахер. Фото: Liis Treimann

    Сегодня в Харьюском уездном суде началось судебное разбирательство по уголовному делу против высокопоставленных полицейских чиновников Ээрика Хельдна, Элмара Вахера и Айвара Алавере.

    Ээрик Хельдна обвиняется в мошенничестве и в подстрекательстве к должностному подлогу. Бывший генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, как должностное лицо, обвиняется в пособничестве мошенничеству и в должностном подлоге, а бывший глава криминальной полиции Айвар Алавере, как должностное лицо, в пособничестве мошенничеству и должностному подлогу.

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