Глава Департамента конкуренции: продавцы топлива не заинтересованы в конкуренции
Глава Депаратамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ.
Хотя Департамент конкуренции не обнаружил в своем анализе топливного рынка картельного сговора, глава ведомства Эвелин Пярн-Леэ считает, что компании этого сектора не хотят конкурировать друг с другом.
«На олигопольном рынке, где кажется, что существует сильная ценовая конкуренция, предпринимателям довольно удобно сохранять свои позиции, – заявила Пярн-Леэ в эфире передачи радио Äripäev. – Конкуренция ни в чьих интересах».
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