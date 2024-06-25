Глава Департамента конкуренции: продавцы топлива не заинтересованы в конкуренции

Путеводитель по финансовым гуру: кому доверять?

Откуда черпать финансовую мудрость, если вы хотите обеспечить свое финансовое будущее? Самостоятельно далеко не уедешь, поэтому в вопросах инвестирования и финансовой грамотности в широком смысле можно обратиться за помощью к опытным инвесторам, у каждого из которых свой стиль и ниша. Давайте разберемся!

Откуда черпать финансовую мудрость, если вы хотите обеспечить свое финансовое будущее? Самостоятельно далеко не уедешь, поэтому в вопросах инвестирования и финансовой грамотности в широком смысле можно обратиться за помощью к опытным инвесторам, у каждого из которых свой стиль и ниша. Давайте разберемся!