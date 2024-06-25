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Николай Андреев

25 июня 2024 в 3:00









К возможному новому подорожанию нарвские политики готовятся по-разному

Вид со Стокгольмской площади на нарвскую ратушу, где заседает городское собрание. Фото: Николай Андреев

В минувшем отопительном сезоне счета за отопление шокировали многих нарвитян - тепло подорожало сразу на 84%. Теперь, говорит оппозиционный депутат горсобрания Катри Райк, нужно активно готовиться к тому, что в будущем случится еще одно подорожание - примерно на 20% из-за того, что была законсервирована Балтийская электростанция.

Еще в ноябре оппозиционная фракция сторонников Катри Райк Respekt предложила поручить городской управе срочно, до декабря прошлого года, разработать городское пособие на отопление для малообеспеченных. Проект решения Нарвского городского собрания, подготовленный оппозицией, попал на голосование только спустя семь месяцев, 20 июня.

Но большинство проголосовало против (за пособие было 6 депутатов, против - 15), пособия не будет. Однако сдерживание цены отопления остается важной задачей для нарвских политиков. Новым сроком, к которому нужно придумать решение, Райк предложила 6 августа.

Где батареи уже есть, они будут обязательными

На этом же заседании 20 июня, Нарвское горсобрание установило район централизованного теплоснабжения для Нарвы. На повестке дня было два практически одинаковых проекта - от коалиции и от оппозиции, решение приняли почти единогласно. Фактически решение просто формально закрепляет существующее положение: в тех районах города, где есть центральное отопление, в качестве основного источника тепла нужно использовать именно его, а не альтернативные варианты. Это создает более стабильную ситуацию для продавца и для потребителей тепла.

По словам председателя правящей фракции Narva Алексея Евграфова, есть разные мнения и сомнения относительно того, насколько это позволит сдержать цены.

“Но по заверению вице-мэра Олега Карпикова, мы можем выиграть от этого решения, потому что в Нарву готовы прийти поставщики тепла не только от Eesti Energia, но таллиннские и финские компании, - сказал Евграфов. - Но им нужны гарантии, что им есть смысл вкладываться деньгами, потому что это дорогостоящее решение”.

Установление района централизованного теплоснабжения позволит объявить городской конкурс на закупку тепла, в котором нынешний поставщик Enefit Power будет лишь одним из участников. Почти наверняка участники конкурса предложат строить новую большую котельную, цена отопления с помощью которой не будет жестко зависеть от цен на квоты на выбросы углекислого газа.

Без электростанции дороже

Катри Райк считает, что оба решения - и район отопления, и отклоненная в итоге компенсация для малообеспеченных нарвитян недопустимо затянулись. По ее словам, пока нет новой котельной, а вместо Балтийской электростанции Нарву будет отапливать газовая котельная, которая строилась как резервная на случай сильных морозов, стоимость отопления для потребителей снова вырастет.

“Я связывалась с руководством Enefit Power, поскольку я переживаю за людей. И действительно реально повышение цены отопления этой осенью - еще где-то до 20%. Надеемся, что этого не будет, надеемся, что утверждение в Департаменте конкуренции займет больше времени, надеемся, что Балтийская электростанция все-таки будет работать, что правительство оставит ее в таком режиме, что ее можно будет легко “включить”“, - сказала Катри Райк.

По ее словам, дело не только в этом: когда Балтийская электростанция остановится совсем, без работы останутся 200 человек, поэтому город должен активно вести переговоры и с Enefit Power, и с государством о том, как этот вопрос решить.

“Мы просто сидим на пороховой бочке и ждем, что случится. Нужно активно себя вести!” - добавила Райк.

“Любое подорожание проходит через Департамент конкуренции, - сказал Алексей Евграфов. - Подорожание, которое было и повергло в шок всех жителей города, было на рассмотрении департамента полтора года. И Катри Райк не пыталась как-то оспорить этот вопрос, поэтому несколько странно, что Катри забыла этот период и сейчас говорит, как она борется за людей и пытается их защитить от повышения цен на отопление”.

Евграфов также добавил, что город уже помогает людям, которые не справляются со счетами на отопление.

В прошлом году городские власти просили правительство назначить компенсацию нарвитянам, но премьер-министр отказала, предложив городу самому организовать помощь. Как сообщал Delfi , в городской Департамент социальной помощи стало обращаться больше горожан, особенно пенсионеров. Если после оплаты счетов у человека остается меньше 200 евро, город (из государственных средств) доплачивает ему до этой суммы.

Популизм или вопрос приоритетов?

Катри Райк перед заседанием горсобрания сказала ДВ, что городское пособие на отопление необходимо, но кто получит на него право, должны решить в управе, поскольку именно там знают, сколько в Нарве многодетных семей, одиноко живущих пенсионеров, какие у них расходы на отопление, и сколько денег на это можно найти.

“Мы делаем предложение, чтобы горуправа вырабатывала такие правила. Как управа их сделает, где есть денежные возможности - это уже должна смотреть управа. Мы делаем предложение разрабатывать соответствующий порядок”, - сказала она.

Алексей Евграфов считает это популизмом: “Я думаю, что это абсолютная утопия”, - сказал он.

“Разумеется, мои оппоненты сейчас скажут, что это популизм - денег нет. Но это зависит от приоритетов бюджета”, - считает Катри Райк.