Швеция объявила о победе в борьбе с инфляцией

По словам министра финансов Швеции Элизабет Свантессон, борьба с инфляцией выиграна, и теперь правительство может изменить свою фискальную политику.
«Борьба с инфляцией выиграна. Теперь мы можем перенести фокус с борьбы с инфляцией на ее мониторинг, – заявила Свантессон на пресс-конференции. – В то же время ситуация в шведской экономике остается напряженной, поскольку безработица растет, а внутренний спрос слаб. Поэтому теперь мы сосредоточим усилия на повышении благосостояния Швеции».
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