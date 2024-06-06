ЕЦБ понизил процентные ставки впервые за пять лет

Европейский центральный банк снизил процентные ставки впервые за почти пять лет, опередив своих коллег из США и Великобритании.

ЕЦБ снизил базовую депозитную ставку на четверть процентного пункта до 3,75% после заседания совета управляющих во Франкфурте в четверг.

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