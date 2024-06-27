«На многих рынках мы уже неконкурентоспособны». Экспорт Saku Õlletehas снизился на треть
Пивной завод Saku.Фото: Liis Treimann
Оборот Saku Õlletehas, принадлежащего Carlsberg Group, остался на уровне позапрошлого года, однако прибыль и объемы экспорта снизились.
«Прошлый год для Saku Õlletehas прошел под знаком различных вызовов, схожих с теми, что испытывали многие предприятия пищевой промышленности Эстонии – рост цен на сырье и общая инфляция, а также снижение объемов продаж на внутреннем рынке и в экспорте, – пояснил член правления Saku Õlletehas Яан Хярмс в пресс-релизе. – В итоге наши объемы продаж на внутреннем рынке сократились на 5%, а на экспортных рынках – на 32%. Несмотря на это, нам удалось сохранить оборот на уровне предыдущего года – 72,2 миллиона евро».
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