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dv.ee

27 июня 2024 в 10:38









Садоводческий центр Hortes утопает в долгах

: Hortese aianduskeskuse avamine Tähesajus Lasnamäel : EESTI : 31OCT19 Hortese aianduskeskuse avamine Tähesajus Lasnamäel. lt/: Foto: Liis Treimann Фото: Liis Treimann

Начиная с января этого года, у садоводческого центра Hortes быстро начала накапливаться налоговая задолженность. Всего за несколько месяцев она выросла до 285 000 евро, передает Geenius.

Таким образом, по состоянию на 25 июня компания входила в ТОП-100 самых крупных налоговых должников.