    Оборот производителя бетона резко упал

    Цена и спрос не позволяют вести прибыльное производство, поэтому E-Betoonelement пошла на его сокращение.Фото: Liis Treimann, Лийз Трейманн

    Из-за спада на строительном рынке в прошлом году у E-Betoonelement осталась лишь треть выручки от продаж. Производителю бетонных элементов пришлось терпеть убытки пятый год подряд.

    Согласно годовому отчету, доступному в Äripäev Infopank, выручка от продаж компании составила 12,7 миллиона евро, а операционный убыток достиг 3,7 миллиона евро в 2023 году. Годом ранее оборот составил 33,6 миллиона евро, то есть годовое снижение было на 62%.

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