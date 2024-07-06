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Яанно Рийспапп

6 июля 2024 в 11:28









Оборот производителя бетона резко упал

Цена и спрос не позволяют вести прибыльное производство, поэтому E-Betoonelement пошла на его сокращение. Фото: Liis Treimann, Лийз Трейманн

Из-за спада на строительном рынке в прошлом году у E-Betoonelement осталась лишь треть выручки от продаж. Производителю бетонных элементов пришлось терпеть убытки пятый год подряд.

Согласно годовому отчету, доступному в Äripäev Infopank, выручка от продаж компании составила 12,7 миллиона евро, а операционный убыток достиг 3,7 миллиона евро в 2023 году. Годом ранее оборот составил 33,6 миллиона евро, то есть годовое снижение было на 62%.