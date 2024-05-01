Эпицентр

Николай Андреев

1 мая 2024 в 3:00









Секретный завод снова меняет город

Владения Аллана Калдоя в Нарве: центральная “башня” пока пустует, слева и справа от нее кипит жизнь. Фото: Николай Андреев

В центре Нарвы, на углу улиц Кереса и Линда расположен квартал, в котором соседствуют машиностроительный завод, телевизионная студия, две клиники, театр, центр для стартаперов, выставочный зал, а над всем этим возвышается заброшенная девятиэтажная башня.

Эти, казалось бы, несвязанные между собой объекты расположены на территории бывшего секретного опытного завода “Балтиец”, он же “Почтовый ящик №2”, который появился здесь в 1947 году. Завод был обнесен забором, за которым была устроена контрольно-следовая полоса. Желающих работать здесь предварительно проверяла госбезопасность. Завод подчинялся Министерству среднего машиностроения СССР, которое вело советскую ядерную программу.

Завод построили у железной дороги, и в нем даже было депо, внутрь которого можно было загнать железнодорожный вагон, чтобы без посторонних глаз загрузить его секретной продукцией, опечатать, прицепить к поезду и отправить в нужную точку Советского Союза.

Но производили на “Балтийце” и мирные изделия, например, здесь впервые на территории Эстонии наладили производство компьютеров. С 1988 года ЭВМ Juku выпускали для использования в школах.

Прошлое секретного завода буквально валяется под ногами. Но многие артефакты уже переехали в музей. Фото: Николай Андреев

Отбор арендаторов и годы переговоров с ними

Сегодня на этой территории продолжают работать различные компании, в том числе завод Fortaco Estonia, один из крупнейших работодателей Нарвы, ведущий свою историю от “Балтийца”. Часть старых зданий снесли, ушла в историю часть забора, знакомого, наверное, каждому нарвитянину. На территории появился новый цех. Одно из зданий - с огромным портретом Яака Йоала на стене - принадлежит муниципалитету, здесь располагается городской архив, а остальные помещения сдаются в аренду множеству разных фирм и учреждений.

Административный корпус “Балтийца” с проходной и столовой лет десять назад выкупила компания Linda Kaks. Через другие свои фирмы Linda Kaks на 26% принадлежит архитектору Индреку Тийги и на 74% - предпринимателю Аллану Калдоя. Он много лет упорно реализует свой план: создать в этой части бывшего военного завода экосистему, какой в Нарве еще не было.

В недвижимости Аллана Калдоя сейчас работают в одном здании Фонд интеграции, Дом эстонского языка, представительство Совета министров Северных стран, клиника мужского здоровья, входящая в состав Клиники Тартуского университета, инновационный хаб Objekt. В другом здании - нарвская студия ERR, театральный центр Vaba Lava и кафе Alex Kohvik (при открытии кафе здесь называлось “№2”, в память о “Почтовом ящике №2”). А между этими зданиями стоит заброшенная пока девятиэтажка.

Кафе резко контрастирует с тем, что осталось от “Почтового ящика №2”. Фото: Николай Андреев

“У меня нет, как у всех, цели максимизации оборота с квадратного метра. Я стараюсь создать здесь единый организм, чтобы траектория развития города пошла немножко в другую сторону, чем она шла бы без этого здания, - объясняет Аллан Калдоя философию своего комплекса. - У меня требования такие, что арендатор должен либо делать в Нарве что-то, чего в городе еще нет, либо делать что-то, что уже есть, но на современном уровне, на уровне XXI века. Я их, на самом деле, выбираю”.

В идеале, по его словам, каждый арендатор должен быть способен на какое-то сотрудничество с другими арендаторами, чтобы создавался целостный организм.

На переговоры с каждым арендатором, который уже работает в здании, ушло, в среднем, четыре-пять лет, рассказывает владелец необычной недвижимости.

Часть экспозиции Нарвского музея внутри “Балтийца”. Эти бытовые приспособления для кухни и ванной комнаты тоже производили здесь. Фото: Николай Андреев

Артефакты ушедшей эпохи

Пустующую девятиэтажку планируется превратить в современный отель. А пока внутри пылится еще много артефактов ушедшей эпохи, даже при том, что многие уехали отсюда в Эстонский музей прикладного искусства и дизайна.

Экскурсии по “Балтийцу” сейчас проводит Нарвский музей. Но для читателей ДВ экскурсоводом выступил сам владелец здания Аллан Калдоя.

Большое здание изнутри выглядит разгромленным. Здесь холодно, на полу куски штукатурки, но в нескольких комнатах можно увидеть знакомые бытовые предметы, которые производили на этом заводе.

Аллан Калдоя в кабинете директора “Балтийца”. Фото: Николай Андреев

Кабинет директора “Балтийца” - это целая квартира с видом на завод с высоты. Кроме, собственно, кабинета, который мог закрываться изнутри на замок, здесь были туалет и душевая, кухня, приемная. В кабинете остались папки с надписью “к заседанию”, телефоны без диска - для связи с конкретными подчиненными и, видимо, с руководством в Москве.

Но здесь же фото последнего директора того старого “Балтийца” и рядом с директором на фото - эстонский и датский флажки. Тогда завод уже назывался Balti ES и принадлежал иностранной компании. Затем в ходе продаж и слияний компаний-владельцев, он сменил название на Hiab Balti, затем на Cargotec Estonia, остановившись на Fortaco Estonia.

Живая метафора экономики, в которой работал старый “Балтиец”: все часы в здании стоят, но показывают одно и то же время, поскольку они управлялись с одного пульта и остановились все одновременно.

На складе сохранилось много оборудования, о назначении которого можно только догадываться. Есть даже нераспакованные приборы, которые лежат здесь с советского времени.

В заводской кассе стоят два больших сейфа для денег - один из них даже закрыт. Здесь через маленькое зарешеченное окошко в стене выдавали зарплату. Над окошком табличка: “Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны обслуживаются вне очереди”. Но финансовые документы, которые лежат на столах кассиров, - уже в эстонских кронах. Есть даже бумаги 2004 года, тогда здесь еще теплилась жизнь.

Здесь хранились рубли, а потом кроны для зарплаты работникам завода. Фото: Николай Андреев

Отель с видом на несколько городов

Когда пустующее здание начнут перестраивать в четырехзвездочный отель, останется только его “скелет” из бетонных столбов. Экспертиза показала, что бетон в нормальном состоянии, но где-то протекает крыша, и долго откладывать реконструкцию не стоит.

Вместо кирпичного заполнения стен, которое уже крошится, запланированы панорамные окна. Ресторан и лобби-бар разместятся на месте заводской столовой, а на крыше будет кафе, как говорит Калдоя, с лучшим в Ида-Вирумаа видом. Отсюда можно будет увидеть не только всю Нарву, но и Нарвское водохранилище целиком, и соседние города по обе стороны границы.

Но прежде всего для этого нужно будет выселить с крыши чаек, которые активно обороняют от рабочих свое привычное место гнездования. По словам Калдоя, сейчас он готовит здание к передаче арендатору, который и будет создавать в нем гостиницу.

“План такой, что если всё будет идеально (что в жизни редко бывает, но планы нужно строить именно так), то через два года здесь будет гостиница - весной 26-го года”, - говорит Аллан Калдоя.

Секретный завод десятилетия назад не только выпускал, но и разрабатывал высокотехнологичную продукцию тех времен. Фото: Николай Андреев

Свой “маленький сад”

Аллан Калдоя, показывая на Дом эстонского языка, который арендует у него помещения, вспоминает, что в начале 90-х, когда он был подростком, на этом заводе работал его друг Сергей.

“Он старался выучить эстонский, ходил на какие-то курсы, но система мотивации была устроена так, что ты получаешь обратно деньги за курсы, если ты сдаешь. Если не сдаешь, нужно снова идти на курсы. А экзамены принимали те же, кто зарабатывал деньги на обучении, у них была мотивация не пропускать людей, - рассказывает Калдоя. - Мой друг Сергей, может быть, был не самым большим лингвистом мира, но он старался. Он три раза провалился и лет 15 назад стал гражданином России. Был бы тогда здесь Дом эстонского языка, может быть, был бы у нас еще один эстонский гражданин”.

Портреты передовиков кто-то положил на стопку легких алюминиевых решеток. Раньше эти конструкции украшали потолок в административном корпусе завода. Фото: Николай Андреев

Калдоя рассуждает, что в Нарве много групп населения, которые видят мир по-разному. Есть молодежь, которая ему близка, есть люди с совсем другим мировоззрением, и им друг друга не понять:

“В российской культуре нет такого, чтобы строить бизнес долго, потому что кто-нибудь придет и отберет. Украсть или отнять - вот вся мотивационная цепочка. Ну, или быть с теми, кто в силе, и жить под их крышей. Поэтому очень многие люди здесь не понимают, зачем такие вещи тут делать. У них нет опыта такой культуры, они не видят такого способа создавать, - говорит Калдоя. - Я, например, вижу. И по сравнению с обычным интернет-комментатором у меня карман поглубже, я не должен за год все отбить и получать прибыль”.

“Говорят, что человек в каком-то возрасте должен начать ухаживать за садом, начать создавать свой маленький мир, смотреть, чтобы там всё было так, как ему нравится. Чтобы всё было красиво и складывалось в общую картину его жизни. Вот это мой маленький садик”, - показывает он.

И тем, как этот сад растет, Калдоя, доволен. Он перечисляет достижения своих арендаторов, особенно гордясь тем, что проходящий в нарвском Vaba Lava “Фестиваль свободы” получил за прошлый год главную премию “Капитала культуры” в театральной сфере. Калдоя является председателем совета и одним из основателей Vaba Lava - сначала в Таллинне, потом в Нарве.

Бывшая заводская столовая, будущий ресторан отеля. Фото: Николай Андреев

Каникулы у бабушки

Аллан Калдоя родился в Нарве в 1979 году, но в школу пошел уже в Таллинне. Его отец был одним из руководителей эстонской энергетики, а в современной Эстонии создал и позднее продал Silberauto (представительство Mercedes). Его нынешняя фирма переоборудует автомобили в специальные, например, в машины скорой помощи.

Мать Аллана родом из Нарвы и его дед по материнской линии был директором Балтийской электростанции, а бабушка работала с городскими финансами Нарвы (в состав которой тогда входил и курортный поселок Нарва-Йыэсуу).

“Я приезжал сюда каждое лето к бабушке, которая до сих пор живет в Усть-Нарве. Ей 93 года, летом будет 94, - рассказывает Аллан Калдоя. - Я тут рос, у меня очень много местных друзей с улицы. Если ты летом три, три с половиной месяца живешь в Усть-Нарве, ты должен выучить русский язык. Чему не научила бабушка, когда читала сказки по-русски, я выучил на улицах”.

По его словам, он мог бы написать книгу “Лето 80-х в Усть-Нарве”. “Там старые евреи научили меня играть в преферанс - я неплохо играю. Там были композиторы, актеры, балетмейстеры, какие-то военные и еще люди в престарелом возрасте, которые, по-моему, жили по ту сторону закона. Они рассказывали такие истории, что я - маленький мальчик - слушал и удивлялся, как такое возможно. Это всё во мне живет”.

Аллан Калдоя - по образованию политолог, а также имеет степень магистра в области юриспруденции и антропологии религии. 16 лет назад Калдоя с партнерами создали страховую компанию Smart Kindlustusmaakler, вывели ее на третье место на местном рынке по автострахованию и каско и теперь продали европейскому лидеру в этой сфере. Также Калдоя владеет долей в компании Roheline Laine, которая оказывает услуги различным страховым компаниям и в этой нише занимает больше 50% рынка в Эстонии и заметную долю в Латвии: “Когда у вас сдулось колесо в машине или труба дома лопнула, вы думаете, что звоните в страховую компанию, но на самом деле вы звоните нам. Страховая - это бренд, она продает полис, но саму работу делаем мы”, - объясняет Аллан Калдоя.

То, что не купишь за деньги

“Деньги - самый простой эквивалент энергии. Таких эквивалентов, на самом деле, много, - говорит Аллан Калдоя. - И когда у тебя полный зал на спектакле, люди плачут от радости… Энергию, которая в тебя влетает в этот момент, за деньги не купить”.

Это и заставляет его делать то, чем он занимается в Нарве. Но не только это.

“Я патриот свободной Эстонии. - Для меня важно, чтобы тут была Эстония, а не какая-то другая страна. Граница - это место, где два разных мира встречаются. Если нас тут не будет, граница будет в каком-то другом месте. Это прямая логика, по-моему”.

По его мнению, в Нарве есть очень талантливые молодые ребята, которые хотят узнавать о мире, получать новые умения, открывать для себя будущее. “И этим нужно заниматься, тут на месте, а не из Таллинна приезжать и говорить, что у вас большой потенциал”, - считает он.

Аллан Калдоя рассказал, что совещался с родными и с соратниками и решил начать в Нарве с театра, поскольку таллиннский Vaba Lava в Теллискиви показал, что вокруг театра растет разнообразный бизнес. Калдоя рассматривал для этого разные места в Нарве, но в итоге купил кусок бывшего “Балтийца”. Точная его стоимость, по словам хозяина, - секрет, но значительно меньше, чем полмиллиона евро - за 11 500 заброшенных квадратных метров.

“Конечно, мы быстро поняли, что театр - это половина одного крыла здания. А что делать с остальным? - вспоминает, смеясь, Калдоя. - Здание большое, в центре Нарвы. И так этот пазл начал собираться”.