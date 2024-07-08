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8 июля 2024 в 6:55









На выборах во Франции победила левая коалиция

Лидер ультралевой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выступает с речью. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA, Scanpix

Первое место на внеочередных выборах во Франции занимает левая коалиция. Следом – центристский блок Макрона и правая партия Ле Пен.

Во Франции подвели итоги досрочных парламентских выборов. Результаты со ссылкой на министерство внутренних дел издание Le Monde публикует в ночь на понедельник, 8 июля, передает DW

Согласно обнародованным данным, лучший результат показывает левая коалиция «Новый народный фронт», получающая 182 депутатских мандата. На втором месте – центристская коалиция действующего президента Франции Эмманюэля Макрона «Вместе за республику» (168 мест), на третьем – правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы (143 места). Следом за ними расположились консерваторы из партии «Республиканцы» (45 мест). Оставшиеся мандаты между собой разделяют независимые депутаты и представители малых объединений.

Избранному парламенту Франции предстоит сформировать правительство

Жан-Люк Меланшон, один из лидеров левого «Нового народного фронта», в состав которого вошли крайне левые, коммунистические, социал-демократические и «зеленые» силы, уже отверг возможность формирования коалиции между левыми партиями и центристским блоком Макрона. Вместо этого он призвал президента Франции поручить «Новому народному фронту» самостоятельно сформировать правительство.

Эмманюэль Макрон, в свою очередь, также не готов образовать коалицию с левыми силами. Об этом он заявлял в ходе предвыборной кампании два раза: в интервью газете Le Parisien и после заседания кабинета министров Франции 3 июля.

Лидеры правого «Национального объединения» Марин Ле Пен и Жордан Барделла также отвергли возможность участия в коалиционном правительстве. «Мы не можем принять вхождение в состав правительства, если у нас не будет возможности действовать», – заявила Ле Пен в интервью радио France Inter 2 июля. «Если мы не сможем поменять действующую политику, если мы не сможем действовать, это будет худшее предательство, которое мы можем допустить в отношении наших избирателей», – добавила она.