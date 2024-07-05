    На выборах в Великобритании лейбористы получили абсолютное большинство

    Фото: Suzanne Plunkett

    В Великобритании оппозиционная Лейбористская партия получила абсолютное большинство мест на выборах в нижнюю палату парламента – Палату общин. По результатам подсчета части бюллетеней, лейбористы на утро пятницы, 5 июля, получают более 340 из 650 депутатских мандатов (для абсолютного большинства необходимо 326), передает DW.

    Еще ночные опросы избирателей предвещали рекордную победу лейбористов. По данным экзит-полов, они получили 410 мест, в то время как правившей до сих пор Консервативной партии во главе с премьер-министром Риши Сунаком досталось лишь 131 место. Это наихудший показатель консерваторов с начала 20 столетия. Третий результат у либерал-демократов – 61 мандат, четвертой стала правопопулистская партия Найджела Фараджа Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство») – 13 мест.
    Новым премьером станет Кир Стармер
    Исход парламентских выборов в Великобритании означает, что новым премьер-министром страны станет лидер лейбористов 61-летний Кир Стармер. Действующий премьер Сунак признал поражение. «Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы, и я позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой», – сказал он.
    «Сегодня власть перейдет из рук в руки мирным и упорядоченным путем по доброй воле обеих сторон», – добавил Сунак, назвав результаты голосования «отрезвляющими» и добавив, что он принимает на себя ответственность за поражение своей партии.
    Стармер обещает национальное обновление
    Между тем Кир Стармер, выступая с речью перед ликующими сторонниками в Лондоне, заявил, что Соединенное Королевство вновь видит «луч надежды», и пообещал, что страна «вернет свое будущее».
    «Мы победили. Перемены начнутся уже сейчас. По всей стране люди будут пробуждаться с этой новостью, с чувством облегчения от того, что тяжелое бремя, наконец, снято с плеч этой великой нации. И теперь мы можем смотреть вперед, войти в утро, в солнечный луч надежды, сначала бледный, но все усиливающийся в течение дня, вновь озаряющий страну надеждой вернуть после 14 лет свое будущее», – заявил Стармер.
    Лидер лейбористов отметил, что перемены не наступят за один день. Он подчеркнул, что понимает всю лежащую на нем ответственность. «В политике нет ничего предопределенного. Победы не падают с неба – они добываются в тяжелом бою. Успех стал возможным лишь благодаря тому, что партия изменилась. Британцы увидели, что лейбористы служат их интересам. И это не прекратится», – пообещал Кир Стармер.

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