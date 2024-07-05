    Делов-то: оборонный налог, «радикальное преобразование» НАТО и Орбан в Москве

    Фото: Алена Ценно

    В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают налог на оборону, сместят ли министра финансов, что делать с нашей системой образования и какими радикальными реформами для Эстонии и НАТО грозит президентство Трампа.

    Покусится ли правительство на дивиденды и в какой форме будет введен налог на оборону? На чем государство могло бы сэкономить, чтобы пополнить бюджет?
    Стоит ли сделать высшее образование платным?
    Говорят, министра финансов Марта Вырклаэва хотят сместить. Станет ли он козлом отпущения? Есть ли вообще кем его заменить?
    Джо Байден провалился на теледебатах, и огромное количество людей, включая конгрессменов, крупных спонсоров Демократической партии и лояльных к демократам журналистов, требуют, чтобы он снял свою кандидатуру. Правда ли, что в США структурные проблемы, и перемены не за горами? Катится ли страна в изоляцию?
    Трамп хочет провести радикальные реформы в НАТО. Опасно ли это для Эстонии и во сколько нам могут обойтись такие преобразования?
    Как скажутся на финансировании европейской обороны выборы, прошедшие во Франции и Великобритании? Смогут ли страны континента увеличить расходы на оборону, как этого требуют условия времени?
    Почему Виктор Орбан приехал в Москву накануне юбилейного саммита НАТО?
    Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».

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В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают налог на оборону, сместят ли министра финансов, что делать с нашей системой образования и какими радикальными реформами для Эстонии и НАТО грозит президентство Трампа.
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