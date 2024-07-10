Глава эстонской криптокомпании может сесть в тюрьму на несколько лет

С Партией реформ в радости и горе – карьера Кристена Михала от расклейщика плакатов до кандидата в премьеры

Кандидат в премьер-министры Кристен Михал находится на втором витке своего пути к должности главы правительства. В прошлый раз верного шанса его лишил скандал с «пакетами денег», ставший известным благодаря Сильверу Мейкару.

Кандидат в премьер-министры Кристен Михал находится на втором витке своего пути к должности главы правительства. В прошлый раз верного шанса его лишил скандал с «пакетами денег», ставший известным благодаря Сильверу Мейкару.