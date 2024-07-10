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dv.ee

10 июля 2024 в 6:43









Экспорт и импорт товаров в мае сократились

Экспорт товаров эстонского происхождения сократился на 3%. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

По данным Департамента статистики, в мае 2024 года экспорт товаров по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 6%, импорт – на 13%. Товаров было экспортировано в текущих ценах на около 1,6 миллиарда евро и импортировано на около 1,7 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 144 миллиона евро, что на 170 миллионов меньше, чем годом ранее.

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что после апрельского роста в мае товарообмен стал вновь сокращаться: уменьшился как экспорт, так и импорт товаров: «Больше всего на это повлиял реэкспорт, который по сравнению с 2023 годом сократился в мае на 10%».