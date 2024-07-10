Экспорт и импорт товаров в мае сократились

Насколько радикальным окажется ремонт правительства?
Кая Каллас, пока еще в качестве главы правительства, представляет Эстонию на саммите НАТО в США и подаст в отставку после его окончания, а в Таллинне уже начались внутрикоалиционные переговоры по перекраиванию союзного договора. Вопрос в том, насколько радикальным окажется ремонт правительства, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Кая Каллас, пока еще в качестве главы правительства, представляет Эстонию на саммите НАТО в США и подаст в отставку после его окончания, а в Таллинне уже начались внутрикоалиционные переговоры по перекраиванию союзного договора. Вопрос в том, насколько радикальным окажется ремонт правительства, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.