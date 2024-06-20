    Индекс цен промышленной продукции вырос в месячном сравнении

    Иллюстративное фото.Фото: Liis Treimann

    Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в мае 2024 года повысился по сравнению с апрелем на 1,0% и по сравнению с маем прошлого года понизился на 1,6%.

    По словам руководителя группы статистики цен производителей Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с маем 2023 года на индекс более всего повлияло снижение цен в деревообработке и производстве изделий из древесины, электро- и теплоэнергии, а также продуктов питания: «Противоположное влияние оказало повышение цен услуг по ремонту машин и оборудования, а также в производстве электронного оборудования и топливных масел. В обрабатывающей промышленности понижение цен составило 0,8%, в производстве продуктов питания – 2,7%».
    По сравнению с апрелем этого года в мае на индекс прежде всего повлияло повышение цен в производстве электроэнергии, деревообработке, а также производстве изделий из древесины и металла. Влияние оказало также снижение цен в производстве топливных масел.
    Индекс цен на экспортную продукцию в мае повысился по сравнению с апрелем на 1,6%. Более всего повысились цены электроэнергии, сельскохозяйственной продукции, а также цены в горнодобывающей промышленности. При это наиболее снизились цены нефтепродуктов, продуктов питания, а также изделий из кожи и обуви. По сравнению с маем 2023 года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 0,6%.
    Индекс цен на импортную продукцию в мае повысился по сравнению с апрелем на 1,7%. Более всего повысились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности, а также цены химикатов и химической продукции. При этом наиболее снизились цены нефтепродуктов, продуктов питания и мебели. По сравнению с маем 2023 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 0,3%.

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