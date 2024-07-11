Продавец фирм требует миллион евро от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег

Продавец фирм и его 40 с лишним компаний обратились в суд против RAB и выиграли

Король эстонских полочных фирм Ханнес Розин и его 40 с лишним компаний, чтобы получить разрешение на криптовалютный бизнес, подали в суд на Бюро данных по отмыванию денег (RAB) и вышли победителями. Но RAB до сих пор не выдает разрешения этим фирмам.