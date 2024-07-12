Производители деревянных домов не ждут быстрого восстановления

«Справедливо, если бы о сделках знали и другие». Промышленники комментируют тайные соглашения Рауля Кирьянена с государством

Тайные сделки Рауля Кирьянена с государством создали его предприятию Graanul Invest комфортные условия для расширения и развития. Конкуренты не против того, что государство поддерживает бизнес, но пребывают в недоумении от того, почему оно делает это тайно.

Тайные сделки Рауля Кирьянена с государством создали его предприятию Graanul Invest комфортные условия для расширения и развития. Конкуренты не против того, что государство поддерживает бизнес, но пребывают в недоумении от того, почему оно делает это тайно.