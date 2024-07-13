    Ляэнеметс: соцдемы против сокращения пенсий и не облагаемого налогом минимума

    Председатель партии Лаури Ляэнеметс рассказал о границах допустимых компромиссов в коалиционных переговорах.Фото: Лийз Трейманн

    На коалиционных переговорах социал-демократы не согласятся с сокращением пенсий и не облагаемого подоходным налогом минимума, заявил председатель партии Лаури Ляэнеметс на совете уполномоченных партии.

    Ляэнеметс констатировал, что, с точки зрения государственных финансов, на переговорах обсуждаются только плохие варианты, пишет ERR.
    «Наша твердая позиция заключается в защите и без того уязвимых групп общества. Поэтому дополнительное бремя должны нести те, кто в состоянии его выдержать, и здесь нужно дать богатым и предприятиям возможность внести солидарный вклад», – сказал он.
    На совете уполномоченных партии 13 июля социал-демократы обсудили продолжающиеся уже неделю коалиционные переговоры и выдвинутые на них предложения. Совет поддержал нынешнюю цель партии – отстаивать в первую очередь способность трудового народа справляться с повседневными трудностями, а также то, чтобы в результате приведения госбюджета в порядок дополнительное бремя, как в виде возможных сокращений и повышения налогов, так и в виде покрытия расходов на оборону, было справедливее распределено в обществе.

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