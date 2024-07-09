    Михал: налог на оборону затронет все слои населения Эстонии

    Кандидат в премьер-министры Кристен Михал.Фото: Liis Treimann

    В ходе начавшихся в понедельник переговоров о создании коалиции кандидат в премьер-министры Кристен Михал (Партия реформ) заявил, что будущий налог на оборону, по всей видимости, затронет в Эстонии все слои населения.

    «На этих коалиционных переговорах мы обсудим и, надеюсь, придем к согласию относительно того, какие налоговые изменения необходимо реализовать в течение трех лет. В дальнейшем общественности не придется волноваться, будет ли эта коалиция вводить дополнительно тот или иной налог. Соглашение должно остаться в силе до следующих парламентских выборов 2027 года», – заверил Михал, передает rus.err.ee.
    «На переговорах мы рассмотрим четыре блока: финансы государства, усиление конкурентоспособности экономики, оборону, увеличение благосостояния жителей. Остальные пункты коалиционного соглашения мы до мелочей изменять не будем. Логика переговоров следующая: нынешнее коалиционное соглашение, по сути, останется в силе, при этом некоторые его части будут изменены или дополнены», – сказал председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.
    Своя точка зрения есть и у партии Eesti 200.
    «Следует пересмотреть политику в области рабочей силы. Необходимо более гибко относиться к ввозу в Эстонию квалифицированной рабочей силы из-за границы. Нынешняя ситуация предпринимателей не устраивает», – отметил председатель партии Eesti 200 Маргус Цахкна.

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