Не облагаемый налогом доход в Эстонии составил в 2023 году €4,15 млрд
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / Scanpix
По данным Министерства финансов, в 2023 году не облагаемый налогом доход в Эстонии составил 4,15 млрд евро, пишет ERR.
По словам главного специалиста отдела коммуникаций Министерства финансов Сийри Суутре, министерство финансов пока не дает прогноза в отношении того, каким будет совокупный не облагаемый налогом минимум в 2024 году, поскольку он является частью более широкого прогноза по подоходному налогу.
Правящая коалиция обсуждает варианты изменения системы налогообложения, среди которых звучала идея снизить не облагаемый налогом минимум. Однако в пятницу кандидат в премьер-министры Кристен Михал заявил, что Партия реформ с таким предложением на коалиционных переговорах выступать не будет.
Суутре также отметила, что в этом году не облагаемый налогом доход в пенсионном возрасте по старости увеличился с 704 евро до 776 евро в месяц, что, в свою очередь, увеличивает сумму не облагаемого налогом дохода.
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