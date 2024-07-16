    Аналитик – о рынке недвижимости: в Ласнамяэ много неиспользованных возможностей

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Центр Таллинна вскоре будет полностью застроен, при этом в Ласнамяэ есть множество возможностей, которые могут привлечь внимание застройщиков, считает аналитик рынка недвижимости Кристьян Кург.

    Если открыть Google Maps, то на спутниковых снимках видны пустые районы Паэвялья и Лоопеалсе, где есть возможности для развития новой недвижимости, пояснил Кург в эфире утренней программы радио Äripäev.

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