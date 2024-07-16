Аналитик – о рынке недвижимости: в Ласнамяэ много неиспользованных возможностей

Бурный рост и стагнация. В каких районах Таллинна самый большой спрос на квартиры?

За последнее десятилетие жители столицы разбирали квартиры в Каламая как горячие пирожки. Девелоперы же как следует проявляли себя в Хааберсти – земли-то много. Квартиры в каких районах Таллинна наиболее востребованы сейчас, и где специалисты видят перспективы на будущее?

За последнее десятилетие жители столицы разбирали квартиры в Каламая как горячие пирожки. Девелоперы же как следует проявляли себя в Хааберсти – земли-то много. Квартиры в каких районах Таллинна наиболее востребованы сейчас, и где специалисты видят перспективы на будущее?