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dv.ee

16 июля 2024 в 7:23









Президент поручил Кристену Михалу начать формировать правительство

Кристен Михал. Фото: Liis Treimann

Президент Алар Карис во вторник, 16 июля, дал Кристену Михалу (Партия реформ) полномочия для формирования нового правительства, назначив его кандидатом в премьер-министры.

Такое решение глава государства принял после того, как днем ранее встретился с представителями всех шести представленных в парламенте нынешнего созыва партий, передает rus.err.ee.

Теперь у Михала есть 14 дней, чтобы представить Рийгикогу доклад о принципах формирования будущего правительства и получить поддержку парламента.

На посту главы правительства Кристен Михал сменит председателя Партии реформ Каю Каллас, которая руководила кабмином с января 2021 года, а накануне подала в отставку, рассчитывая вступить в должность главы европейской дипломатии.

В настоящее время реформисты ведут коалиционные переговоры с Социал-демократической партией и Eesti 200.