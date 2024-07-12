    Делов-то: компетентен ли Михал, Rail Baltic – мертворожденный проект? И почему жители Эстонии политиков в грош не ставят?

    Фото: Алена Ценно

    В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают нового премьер-министра и его предложение затянуть пояса госбюджета на три года, кризис в СМИ, раздувание бюджета и откладывание сроков Rail Baltic, а также отчет ОЭСР, где говорится, что жители Эстонии не доверяют нашим политикам и подозревают их в коррупции.

    Кристен Михал сказал, что сокращать расходы придется на протяжении трех лет. Это хитрый политтехнологический ход или суровая реальность? Подходит ли Михал на роль премьер-министра? Почему именно он выдвинут на эту должность?
    Доверие к политикам со стороны жителей Эстонии крайне низкое, следует из исследования ОЭСР. Почему так? Люди у власти в стране настолько непорядочные? Или это следствие экономического кризиса? Достаточное ли у людей критическое мышление?
    Жители Эстонии не доверяют не только политикам, но и СМИ. Почему? Что наш брат журналист им сделал? Можно ли доверять медиа? И говорят ли они правду?
    Стоит ли Эстонии выпустить государственные облигации для розничных инвесторов? Насколько это хороший инструмент? Удастся ли им профинансировать оборонные расходы?
    Вечно проблемная Rail Baltic. Опять бюджет раздулся на сотни миллионов евро, а сроки сдвигаются. Почему у этой инициативы столько проблем? Зачем вообще этот проект нужен? Может быть, его стоит взять и отменить? Будет ли он когда-либо достроен?
    Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».

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Делов-то: компетентен ли Михал? Расходы сокращаем?
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают нового премьер-министра и его предложение затянуть пояса госбюджета на три года, кризис в СМИ, раздувание бюджета и откладывание сроков Rail Baltic, а также отчет ОЭСР, где говорится, что жители Эстонии не доверяют нашим политикам и подозревают их в коррупции.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают нового премьер-министра и его предложение затянуть пояса госбюджета на три года, кризис в СМИ, раздувание бюджета и откладывание сроков Rail Baltic, а также отчет ОЭСР, где говорится, что жители Эстонии не доверяют нашим политикам и подозревают их в коррупции.
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