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Элийза Матсалу

11 июля 2024 в 7:42









Михал – о правительственных переговорах: сокращать расходы будем несколько лет

Лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, кандидат в премьер-министры Кристен Михал и глава «Ээсти 200» Маргус Цахкна. Фото: Liis Treimann

По словам кандидата в премьер-министры Кристена Михала, на коалиционных переговорах будет определено, как улучшить государственный бюджет в течение следующих трех лет и какие сокращения для этого необходимо провести.

«Сокращения придется делать и в 2025, 2026 и 2027 годах, это не одноразовое мероприятие», – отметил он в среду на пресс-конференции.