В правительстве появится министр инфраструктуры. Этот пост достанется социал-демократам

Следующая остановка: Дубай. Эстонские инвесторы ищут теплые места без лишних налогов

Предприимчивые жители Эстонии все смелее выходят на рынок зарубежной недвижимости. И теперь портфели инвесторов пополняют квартиры не только в хорошо знакомых Испании или Франции, но и в Дубае, у которого обнаружилось немало плюсов перед Европой.

Предприимчивые жители Эстонии все смелее выходят на рынок зарубежной недвижимости. И теперь портфели инвесторов пополняют квартиры не только в хорошо знакомых Испании или Франции, но и в Дубае, у которого обнаружилось немало плюсов перед Европой.