В правительстве появится министр инфраструктуры. Этот пост достанется социал-демократам
Социал-демократу Прийту Ломпу предложили должность министра инфраструктуры.Фото: Liis Treimann
Новое правительство создаст в Министерстве климата пост министра инфраструктуры, сообщила заместитель председателя партии Eesti 200 и министр образования и науки Кристина Каллас.
Выступая в эфире Vikerraadio, Каллас пояснила, что у министра климата сейчас слишком много сфер ответственности, поэтому правительство решило создать должность министра инфраструктуры, передает rus.err.ee.
Социал-демократ Прийт Ломп сообщил, что председатель партии Лаури Ляэнеметс предложил ему занять пост нового министра инфраструктуры.
«Он действительно спросил меня, готов ли я над этим подумать или сразу откажусь от предложения. Я ответил, что, конечно, не буду в спешке отказываться», – сказал Ломп ERR
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По словам Ломпа, социал-демократы получат дополнительный пост министра, отвечающего за инфраструктуру в Министерстве климата.
«В сферу ответственности прежнего Министерства климата входило все: от энергетики до авиации и от охраны природы до транспорта. В коалиционном соглашении область управления этого министерства поделена между двумя министрами, примерно так, как это было в прошлом. И та часть, за которую будут отвечать социал-демократы в правительстве, включает в себя вопросы инфраструктуры – то есть все, что касается дорожной сети, судоходства, паромов, авиации, сетей», – пояснил Ломп.
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