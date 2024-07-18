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dv.ee

18 июля 2024 в 6:57









Правительство намерено повысить подоходный налог, НСО и ввести налог для предпринимателей

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Фото: Liis Treimann

Для покрытия расходов на оборону новое правительство намерено повысить подоходный налог и налог с оборота, а также ввести налог для предпринимателей, передает rus.err.ee.

Расходы на оборону выросли на 600 млн евро ежегодно, но, к счастью, говорит министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП), оборонный налог будет всеохватывающий – облагаться будет потребление, доходы и бизнес.

«По идее, он мог бы составлять 4-5% подоходного налога или НСО. Однако это было бы слишком много для простого рабочего человека, так что налог будет гораздо меньше и значительно разумнее», – прокомментировал Ляэнеметс.

Поскольку введение новых налогов требует подготовки как самого налога, так и общества к нему, то в следующем году налога на безопасность еще не будет.

Министерские портфели в новом правительстве политики будут распределять в четверг, а детали коалиционного договора обещают раскрыть в пятницу.