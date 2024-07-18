Правительство намерено повысить подоходный налог, НСО и ввести налог для предпринимателей
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.Фото: Liis Treimann
Для покрытия расходов на оборону новое правительство намерено повысить подоходный налог и налог с оборота, а также ввести налог для предпринимателей, передает rus.err.ee.
Расходы на оборону выросли на 600 млн евро ежегодно, но, к счастью, говорит министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДП), оборонный налог будет всеохватывающий – облагаться будет потребление, доходы и бизнес.
«По идее, он мог бы составлять 4-5% подоходного налога или НСО. Однако это было бы слишком много для простого рабочего человека, так что налог будет гораздо меньше и значительно разумнее», – прокомментировал Ляэнеметс.
Поскольку введение новых налогов требует подготовки как самого налога, так и общества к нему, то в следующем году налога на безопасность еще не будет.
Министерские портфели в новом правительстве политики будут распределять в четверг, а детали коалиционного договора обещают раскрыть в пятницу.
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