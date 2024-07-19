    Убытки производителя мебели Standard увеличились

    По словам генерального директора Standard Йонатана Карьюса, цель компании в 2024 году – оборот в 14 млн евро.Фото: Karin Jaanus

    Оборот производителя мебели Standard AS за год сократился в шесть раз. Убытки компании достигли 1,86 млн евро. Само предприятие называет 2023 год переломным годом.

    Оборот Standard AS в прошлом году составил 3,78 млн евро по сравнению с 23,14 млн евро годом ранее. В отчете компании говорится, что 2023 год стал для Standard годом кардинальных изменений.

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