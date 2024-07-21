Пекарня удвоила прибыль и планирует выплатить дивиденды

Кая Каллас: «Боже мой, на что я согласилась!»
Подводя черту под своей работой в должности премьер-министра, Кая Каллас не оставляет никаких рекомендаций для будущего главы правительства Кристена Михала. «Его наставником является Андрус Ансип, думаю, что ко мне за советом он не обратится», – сказала она.
Подводя черту под своей работой в должности премьер-министра, Кая Каллас не оставляет никаких рекомендаций для будущего главы правительства Кристена Михала. «Его наставником является Андрус Ансип, думаю, что ко мне за советом он не обратится», – сказала она.