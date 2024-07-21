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Äripäev

21 июля 2024 в 8:51









Пекарня удвоила прибыль и планирует выплатить дивиденды

Фото: Raul Mee, Рауль Меэ

Пекарня Cristella, работающая в Южной Эстонии, удвоила дивиденды за прошедший год и планирует выплатить дивиденды в размере 900 тысяч евро.

В прошлом году компания Cristella заработала 43 миллиона евро оборота и 3 миллиона евро прибыли. Оборот компании за 2022 год составил 39 миллионов евро, прибыль - 1,5 миллиона евро.