Генерал Херем присоединится к команде Milrem Robotics

Херем: о расчетах по боеприпасам я говорил политикам еще в феврале

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что хотя Эстония за последние годы приобрела большое количество боеприпасов, их недостаточно для плана обороны НАТО. По словам Херема, о необходимых на закупку боеприпасов 1,6 миллиарда евро и связанных с этим детальных расчетах он сообщил политикам в феврале этого года, передает rus.err.ee.