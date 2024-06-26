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Kaitseministeerium

26 июня 2024 в 12:47









Поддержать государственную оборону может каждое предприятие, которое ценит и поощряет своих резервистов

18 июня в Таллинне в Цветочном павильоне прошло мероприятие по признанию вклада предприятий и организаций в оборону страны «Поддержка государственной обороны», в котором приняли участие Президент Республики Алар Карис, министр обороны Ханно Певкур, командующий Силами обороны генерал Мартин Херем и командующий Кайтселийтом генерал-майор Ильмар Тамм.

Чтобы Эстония и дальше оставалась безопасной и защищенной страной, эстонские предприятия также могут сделать очень многое. К счастью, таких предприятий немало – многие работодатели понимают важность учебных сборов и не видят никакой проблемы в необходимости работников-резервистов временно отсутствовать на работе. Министерство обороны также отмечает такие предприятия и признает их вклад наградой «Поддержка государственной обороны».

По результатам опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute AS в 2023 году, выяснилось, что 55% работодателей Эстонии готовы оплачивать участие резервистов в учебных сборах. В рамках традиции, инициированной Министерством обороны в прошлом году, в 2023 году знака «Поддержка государственной обороны» были удостоены 50 предприятий, включая как небольшие местные кафе, так и крупные строительные компании и банки. В этом году признания удостоилось 351 учреждение – вклад организаций в безопасность страны был отмечен золотым, серебряным и бронзовым уровнями, а также особым признанием.

Важно, чтобы работодатели поддерживали участие в учебных сборах

«Государственная оборона основана на совместных усилиях всех нас, а не только Сил обороны и Министерства обороны. В 2023 году в учебных сборах приняли участие почти 65% вызванных резервистов. В качестве главного препятствия для участия было названо именно снижение доходов семьи. Чтобы наша резервная армия была готова защищать Эстонию с самого первого момента, важно, чтобы ее навыки и подготовка всегда были на должном уровне. Вот почему участвовать в учебных сборах крайне необходимо».

«Важно, чтобы работодатели поддерживали участие своих работников, – говорит Минна-Лийза Херман, руководитель проекта Отдела по развитию воли к обороне Министерства обороны. – Резервисты являются основной силой нашей военной государственной обороны, от готовности которой участвовать в государственной обороне Эстонии зависит безопасность и чувство уверенности всех нас. В резерве содержится сила, которая ждет, чтобы ее заметили и признали, чтобы усилить волю резервистов оборонять и бороться», – добавляет она.

Поддержать можно и Неделю резервистов

Внести свой вклад в государственную оборону можно посредством поддержки Недели резервистов. Цель Недели резервистов – повысить заметность резервистов в обществе и подчеркнуть их роль в нашей государственной обороне. В течение этой недели предприятия могут предлагать скидки резервистам или продавать разные тематические товары. Следующая Неделя резервистов пройдет весной 2025 года, однако о своем желании внести свой вклад вы можете сообщить уже сегодня по адресу [email protected]

Более сотни работодателей уже прошли однодневные курсы государственной обороны

Для тех, кто желает узнать больше о том, как и каким образом можно внести вклад в оборону страны, проводятся курсы государственной обороны. В сотрудничестве с Международным центром оборонных исследований Министерство обороны создало курс государственной обороны, который в октябре пройдет уже в третий раз. Это однодневное мероприятие состоится в военном городке Тапа, и во время курса руководители высшего звена области управления Министерства обороны познакомят работодателей с важностью резервной армии и ролью частного сектора в государственной обороне Эстонии. В ходе курса участники получат более широкое понимание таких тем, как текущая ситуация с безопасностью, военная государственная оборона и Силы обороны, структура подготовки Сил обороны и навыки, применимые на рынке труда, а также роль частного сектора в государственной обороне. На сегодняшний день курс прошли уже более ста работодателей, в том числе Bolt, Merko ehitus, Nordic Milk, SEB, Sportland, Liviko и другие.

В прошлом году признания были удостоены 50 работодателей, в этом году – уже 351

Знаки признания «Поддержка государственной обороны» в этом году были вручены в четырех категориях: золотой, серебряный, бронзовый уровень, а также особое признание. Всего этого знака было удостоено 351 предприятие.

Обязательным условием для получения бронзового уровня является поддержка участия в учениях с сохранением заработной платы в полном объеме или предоставлением дополнительной платы/дополнительного оплачиваемого отпуска или компенсацией разницы между заработной платой и пособием за участие в учебном сборе. Для достижения серебряного уровня предприятие или организация должны, помимо выполнения требований бронзового уровня, поддерживать резервистов или Силы обороны посредством других льгот (включая предложение скидок, возможности аренды техники, бесплатный транспорт и т. д.). Золотой уровень присваивается организациям и предприятиям, которые, помимо соответствия условиям, необходимым для получения серебряного уровня, служат выдающимся примером для других предприятий и организаций в своем секторе рынка. Особое признание не основывается на вышеприведенных основных критериях и присуждается за особый и уникальный вклад в поддержку защитников Эстонии.

Подробный обзор принципов признания можно найти на сайте Министерства обороны kaitseministeerium.ee/riigikaitsjatetoetaja

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк: «Будучи эстонским банком, мы обязаны вносить свой вклад в государственную оборону и поддержание чувства безопасности».

«Будучи отечественным банком, Coop Pank работает только в Эстонии, и это наш единственный рынок. Дела у нас идут точно так же хорошо, как у жителей и предприятий Эстонии. Для нормального функционирования общества чувство безопасности является одной из важнейших ценностей, ведь если люди чувствуют себя в безопасности, то они могут мечтать о лучшей жизни – стремиться к лучшему будущему, развиваться, воспитывать детей, улучшать свой жизненный уклад. Аналогично и с предприятиями – при наличии безопасной среды подготавливаются новые инвестиционные планы, осуществляется расширение, создаются новые рабочие места, разрабатывается новая продукция. Если чувства безопасности нет, то развитие останавливается, а планы откладываются», – говорит Маргус Ринк, председатель правления Coop Pank, добавляя, что в качестве эстонского банка у Coop Pank существует вытекающая из их миссии обязанность вносить вклад в защиту своей страны и поддержание чувства безопасности. Именно поэтому банк также создал программу Coop Pank Kaardivägi, присоединившиеся к которой клиенты жертвуют один цент с каждого платежа картой в фонд резервистов, созданный для поддержки государственной обороны Эстонии. Кроме того, сам банк также добавляет один цент к центу, внесенному клиентом.

Во время проведения сборов заработная плата сохраняется

Помимо прочего, Coop Pank уже с начала своей деятельности сохраняет зарплату резервистов во время учебных сборов. «Если человек в свое свободное время отправляется на учения, чтобы защитить Эстонское государство, он, несомненно, заслуживает сохранения заработной платы. Это самое малое, что мы можем сделать», – говорит Ринк.

Coop Pank – это эстонский банк, основанный восемь лет назад, стратегическим собственником которого является Coop Eesti и более 37 000 мелких эстонских инвесторов. Учредители банка уже в самом начале заявили, что, помимо коммерческих целей, их желанием является построить банк таким образом, чтобы жизнь продолжалась во всех уголках Эстонии. «Вот почему мы хотим дать импульс эстонским предприятиям и помочь жителям нашей страны реализовать свои мечты в каждом уголке Эстонии – как в деревне, так и в городе», – говорит Маргус Ринк. Сегодня Coop Pank имеет 14 отделений банка по всей Эстонии, а в компании работают 430 работников.

Министерство обороны отметило Coop Pank знаком признания «Поддержка государственной обороны» золотого уровня.

Руководитель охранного подразделения AS G4S Кардо Курм: «Мы поддерживаем прохождение срочной службы и участие в учебных сборах».

«Миссией G4S уже много лет является повышение безопасности Эстонии, и поэтому совершенно естественно, что наша компания всячески способствует защите эстонского государства и его жителей. Так как сроки проведения учебных сборов всегда известны задолго, это, а также эффективность работы нашей команды, позволяет нам организовывать работу таким образом, чтобы мы могли продолжать работать в том же объеме и во время проведения учебных сборов резервистов», – говорит Кардо Курм, руководитель охранного подразделения AS G4S, предприятия, которое было отмечено Министерством обороны знаком особого признания «Поддержка государственной обороны».

Поддержка оказывается самыми разными способами

В прошлом году компания G4S сохранила заработную плату 70 защитников государства во время прохождения ими учебных сборов, поддержала развитие офицеров запаса как финансово, так и предоставив помещения для проведения обучающих семинаров, составила рабочие графики таким образом, чтобы работников по возвращении на работу не ждала слишком большая нагрузка. G4S также информирует новых работников о том, что компания в качестве работодателя поддерживает прохождение срочной службы и участие в учебных сборах. «Кроме того, мы заслужили признание Раплаской дружины Кайтселийта за тесное сотрудничество», – добавляет Курм.

Для работников G4S чрезвычайно важно отстаивать свою страну – аналогично тому, как в своей повседневной работе они защищают жителей от преступников и пожаров, они также хотят при необходимости защитить Эстонию.

В 2021 году предприятие G4S приобрела компания Allied Universal®, ведущий поставщик услуг по безопасности и управлению недвижимостью. По всему миру в более чем 1300 дочерних компаниях Allied Universal (включая G4S) работает в общей сложности 800 000 человек. Несмотря на глобальный размер и охват компании, именно G4S Eesti во многих отношениях демонстрирует лучшие результаты среди предприятий, входящих в Allied Universal. Среди прочего G4S Eesti обеспечивает самое быстрое время реагирования патрулей в мире, а также активно продвигает принципы обеспечения пожарной безопасности.

Оборот G4S Eesti в 2023 году составил рекордные 76 миллионов евро, а число работников – почти 1900. У G4S более 100 000 постоянных клиентов. Будучи единственным охранным предприятием в Эстонии, компания G4S в прошлом году была удостоена серебряного знака Индекса ответственного предпринимательства, который означает, что данная организация систематически интегрирует принципы ответственного предпринимательства в свою основную деятельность. G4S является одним из крупнейших работодателей резервистов в Эстонии.

Министерство обороны отметило G4S знаком особого признания «Поддержки государственной обороны».

OРуководитель OÜ Porgand GS Марко Оргма: «В период спада экономики я остался в фирме один, то есть в учениях приняли участие 100% работников моего предприятия».

Porgand GS является хорошим примером того, что даже в одиночку можно успешно действовать на каждом фронте – как в работе, так и в обороне. Каждый имеет значение!

«К сожалению, на данный момент в фирме остался только я. Я действую в сфере строительства, сводя вместе подрядчиков и заказчиков и занимаясь управлением объектами, – описывает свои будни руководитель OÜ Porgand GS Марко Оргма. – А вообще, принять участие в «Весеннем шторме» из трех наших работников планировали двое, то есть 66% работников всего предприятия. В связи со спадом экономики в какой-то момент я остался в фирме один, то есть в учениях приняли участие 100% работников моего предприятия», – рассказывает Оргма.

Учения и работа шли одновременно

Это был сложный период для предприятия, так как учения должны были длиться две недели и Марко приходилось одновременно как активно участвовать в учениях, так и управлять работами по телефону. «Я вношу свой вклад в государственную оборону на протяжении 26 лет, с момента вступления в Кайтселийт в 1998 году. В 2001–2002 годах я прошел срочную службу, за которой последовало бесчисленное количество различных учений, – описывает Марко Оргма, руководитель фирмы, состоящей из одного человека. – Зачем нужно все это делать? Я убежден, что лучше подготовиться к тому, чего не произойдет, чем оказаться в сложной ситуации без подготовки. Многие задаются вопросом, что следует делать человеку, чтобы быть готовым к войне. Самое меньшее, что вы можете сделать, это заниматься спортом, то есть стараться больше двигаться в принципе. Наши люди находятся в относительно плохой физической форме».

По мнению Оргма, для работников крайне важно, чтобы их зарплата сохранялась хотя бы частично. «Две недели учений – это половина месячной заработной платы. Если за это время солдат получает от государства менее 300 евро, и в итоге за месяц он сможет ходить на работу только две недели, то каков будет его доход? В связи с этим поддержка работодателя крайне важна», – говорит он.

Министерство обороны отметило Porgand GS знаком особого признания «Поддержка государственной обороны».

Руководитель таллиннского отделения OÜ Savekate Мадис Ванатоа: «Если поступит вызов, нужно ехать. Доход сохранится, и об этом не нужно будет беспокоиться».

«Мы дали нашим работникам понять, что в учениях нужно участвовать. Если поступит вызов, то нужно ехать», – говорит Мадис Ванатоа, руководитель таллиннского отделения OÜ Savekate.

Во время учений его предприятие компенсирует разницу между пособием, выплачиваемым государством, и зарплатой. Сохранение зарплаты – это минимум, что предприятие может сделать со своей стороны в такой ситуации, ведь когда дома подрастают 3–4 ребенка, неожиданное двухнедельное отсутствие одного члена семьи – это уже само по себе значительное изменение в повседневной жизни.

Собственную работу и деятельность предприятию OÜ Savekate во время отсутствия работников приостанавливать не приходилось. «Естественно, чувствуется, когда кого-то нет. Однако мы стараемся организовать работу так, чтобы по возвращении работников с учений у нас не накапливалось огромное количество работы», – говорит Ванатоа.

Savekate–это работающее уже 30 лет предприятие по генеральному подряду и бетонным работам, на котором работает 60 человек. «Несмотря на напряженные строительные графики работающих в Savekate инженеров-строителей, и зачастую весьма напряженную работу по управлению крупными объектами, мы разрешаем работникам участвовать в учениях. При найме новых работников мы также ценим опыт, полученный во время срочной службы»,–добавляет Мадис Ванатоа. Предприятие Savekate также неоднократно призывало других работодателей в сфере строительства сохранять в полном размере ежемесячную зарплату защитников государства, находящихся на учебных сборах.

Министерство обороны отметило OÜ Savekate знаком признания «Поддержка государственной обороны» серебряного уровня.