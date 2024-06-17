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17 июня 2024 в 6:30









Херем: о расчетах по боеприпасам я говорил политикам еще в феврале

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем. Фото: Raul Mee

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что хотя Эстония за последние годы приобрела большое количество боеприпасов, их недостаточно для плана обороны НАТО. По словам Херема, о необходимых на закупку боеприпасов 1,6 миллиарда евро и связанных с этим детальных расчетах он сообщил политикам в феврале этого года, передает rus.err.ee.

«Даже после оказания помощи Украине, у нас сейчас больше боеприпасов для огня с закрытых позиций, противокорабельных и зенитных вооружений, чем в январе 2022 года. Однако текущее состояние на поле боя по-прежнему не соответствует требованиям плана обороны НАТО и нашим потребностям», – написал Мартин Херем в социальных сетях.

«Поскольку реальная потребность чрезвычайно велика, мы в Силах обороны приняли решение рассчитать критический минимум боеприпасов, который будет соответствовать текущей ситуации. Ориентировочная стоимость этого минимума составляет 1,6 млрд евро. Мы решили провести доступные широкой публике расчеты, которые будут понятны сторонним наблюдателям. В этих расчетах указаны типы и количество боеприпасов, которые позволили бы нам избежать ситуации, подобной той, что произошла в Украине. Это могло бы сдержать Россию и подало бы пример нашим союзникам», – отметил командующий Силами обороны.

«О расчетах я говорил различным политикам с февраля 2024 года, а подробно обсудить их смог лишь в июне», – добавил Херем.