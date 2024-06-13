Херем: говорить об угрозе со стороны России стало модно. Люди и не думают, что она может реализоваться
Взгляд командующего Силами обороны Мартина Херема расходится с мнением политиков. «Для меня все просто: организовать Силы обороны так, чтобы выиграть войну. Политики должны выигрывать голоса, и это означает много угождать и маневрировать. Это их работа, и я этого не понимаю», – сказал он в интервью.Фото: Andras Kralla
Уходящий с поста руководителя Сил обороны Мартин Херем понимает, почему вице-канцлер Министерства обороны Кусти Сальм решил уйти в отставку.
«Возможно, проблема в личностях. Может быть, им просто не нравятся лица Херема и Сальма, поэтому они им противостоят. Может быть, придет новый человек с безупречной репутацией и внешностью, и его предложения, которые будут такими же, внезапно станут приемлемыми», – сказал Херем, комментируя уход в отставку Кусти Сальма.
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