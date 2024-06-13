    Херем: говорить об угрозе со стороны России стало модно. Люди и не думают, что она может реализоваться

    Взгляд командующего Силами обороны Мартина Херема расходится с мнением политиков. «Для меня все просто: организовать Силы обороны так, чтобы выиграть войну. Политики должны выигрывать голоса, и это означает много угождать и маневрировать. Это их работа, и я этого не понимаю», – сказал он в интервью.Фото: Andras Kralla

    Уходящий с поста руководителя Сил обороны Мартин Херем понимает, почему вице-канцлер Министерства обороны Кусти Сальм решил уйти в отставку.

    «Возможно, проблема в личностях. Может быть, им просто не нравятся лица Херема и Сальма, поэтому они им противостоят. Может быть, придет новый человек с безупречной репутацией и внешностью, и его предложения, которые будут такими же, внезапно станут приемлемыми», – сказал Херем, комментируя уход в отставку Кусти Сальма.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Все статьи по теме
Херем: говорить об угрозе со стороны России стало модно. Люди и не думают, что она может реализоваться
Каллас – об отставке Кусти Сальма: это кажется надуманной причиной
Мосбиржа под санкциями. Валютный рынок России скатится в 90-е, считает эксперт
Эпицентр
Мошенники все чаще используют эстонских знаменитостей для рекламы преступных схем
Злоумышленники все чаще используют популярных в Эстонии людей и прессу с целью финансового мошенничества, в том числе предлагая инвестиционные возможности. При этом, как отмечает полиция, еще ни одна жертва не смогла получить назад свои средства.
Злоумышленники все чаще используют популярных в Эстонии людей и прессу с целью финансового мошенничества, в том числе предлагая инвестиционные возможности. При этом, как отмечает полиция, еще ни одна жертва не смогла получить назад свои средства.
Все большие материалы
Инвестор
Ampler Bikes объявила об очередных сокращениях
Находящийся в процессе санации производитель электрических велосипедов Ampler Bikes, который за последние два года сократил около сотни рабочих мест, объявил об очередном плане сокращений.
Находящийся в процессе санации производитель электрических велосипедов Ampler Bikes, который за последние два года сократил около сотни рабочих мест, объявил об очередном плане сокращений.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: банковской тайне конец
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсудили закон об иноагентах, который хотят принять в ЕС, выборы в Европарламент, снижение ставки со стороны ЕЦБ, экономический кризис в Эстонии и рост числа банкротств.
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсудили закон об иноагентах, который хотят принять в ЕС, выборы в Европарламент, снижение ставки со стороны ЕЦБ, экономический кризис в Эстонии и рост числа банкротств.
Все подкасты ДВ
Mнения
Тынис Саартс: после поражения Каю Каллас настойчиво попросят заняться чем-то другим
Завершившиеся выборы в Европейский парламент приведут к заметным изменениям во внутренней политике Эстонии и повлияют на судьбу нескольких партий, пишет политолог Таллиннского университета Тынис Саартс.
Завершившиеся выборы в Европейский парламент приведут к заметным изменениям во внутренней политике Эстонии и повлияют на судьбу нескольких партий, пишет политолог Таллиннского университета Тынис Саартс.
Все мнения
Интервью
Бычий рынок продлится еще три года: стратегия, которая поможет за это время разбогатеть
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект