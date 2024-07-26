    Руки коротки: «Отечество» утверждает, что ничего не знает о тайных исследованиях

    В «Отечестве» заявили, что ничего не знают о тайных исследованиях. На фото (слева направо): член партии Рихо Террас, председатель Урмас Рейнсалу и магнит для избирателей Юри Ратас.Фото: Liis Treimann

    Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) решила начать расследование по возможному скрытому финансированию партии «Отечество», однако это расследование, вероятно, зайдет в тупик. Бывшему члену EKRE Яаку Валге повезло меньше.

    Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) начала расследование после публикации статей Äripäev. Сейчас комиссия проверяет, не получала ли партия «Отечество» результаты опросов избирателей от Института общественных исследований на безвозмездной основе. Кроме того, ERJK обратила внимание на социал-демократов и бывшего члена EKRE Яака Валге, которые также заказывали исследования у Института общественных исследований (Ühiskonnauuringute instituut).

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