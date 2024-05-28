Тайные исследования. Институт Парвела Пруунсильда предоставляет «Отечеству» необходимую информацию

«Отечество», поддерживаемое Парвелом Пруунсильдом (слева), стало продавать исследования политическим партиям. Среди их клиентов – EKRE и социал-демократы, но члены «Отечества» не нуждались в платных услугах – Урмас Рейнсалу и Прийт Сибуль заявили, что партия ничего не заказывала. Каждую неделю исследования института комментирует ученый Мартин Мёльдер (в центре). Фото: Airika Harrik / ERR; Liis Treimann; Andras Kralla / Kollaaž

На виду у всех, но тем не менее втайне – институт общественных исследований (Ühiskonnauuringute instituut), распространяющий консервативные взгляды, проводит секретные опросы, которые помогают партии «Отечество» формировать политический курс.

Институт общественных исследований долгое время сопровождают подозрения в том, что его патрон, крупный предприниматель и член «Отечества» Парвел Пруунсильд, тайно и бесплатно передает партии ценные результаты исследований. Это означало бы незаконное пожертвование. Институт всегда отвергал эти слухи, подчеркивая, что он не выполняет заказные работы для какой-либо партии и публикует все свои исследования.

Теперь Äripäev нашел несколько несоответствий в этих утверждениях.