Тайные исследования. Институт Парвела Пруунсильда предоставляет «Отечеству» необходимую информацию

На виду у всех, но тем не менее втайне – институт общественных исследований (Ühiskonnauuringute instituut), распространяющий консервативные взгляды, проводит секретные опросы, которые помогают партии «Отечество» формировать политический курс.
Обратите внимание: Äripäev изучал деятельность консервативного центра MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut в течение длительного времени и в ближайшие недели опубликует о ней ряд статей.
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