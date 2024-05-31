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Как исследовательская фирма, связанная с «Отечеством», навязывает свою повестку

Консервативный исследовательский центр, связанный с «Отечеством», сумел обвести вокруг пальца эстонскую прессу. Исследования, явно продвигающие консервативную повестку и порой весьма предвзято, подаются как нейтральная истина.

По мнению населения, правительство обманывает пенсионеров. Упразднение налогового горба не оправдывает повышения налогов и сокращения семейных пособий. Лидер Партии реформ Кая Каллас должна извиниться и уйти в отставку. И что самое важное – Урмас Рейнсалу из «Отечества» наиболее подходит на роль премьер-министра.

Это лишь некоторые из многочисленных утверждений, которые Институт общественных исследований распространял в своих пресс-релизах, опираясь на свои опросы, и которые СМИ публиковали дословно.

Сотрудничество с известными партнерами прервалось