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Ану Йыги

29 июля 2024 в 13:42









Спа-отель в Нарва-Йыэсуу вышел в прибыль после нескольких лет убытков

Noorus OÜ ведет деятельность в Нарва-Йыэсуу с 2014 года. Фото: Andres Haabu

Управляющая отелем в Нарва-Йыэсуу компания Noorus OÜ, в прошлом году сумела выйти в прибыль после трех лет убытков. Несмотря на это, собственный капитал компании остается в значительном минусе.

Выручка компании в прошлом году незначительно увеличилась до 5,7 млн евро. Примечательно, что годом ранее рост составлял 75%. Вместо убытка в размере 0,9 миллиона евро, компания в прошлом году заработала более 0,1 миллиона евро прибыли.