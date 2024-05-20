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Николай Андреев

22 мая 2024 в 3:00









Миллион в глубинах аквапарка будет искать суд

Генподрядчик строительства аквапарка в Нарва-Йыэсуу Дмитрий Нипадистов надеется отсудить за работу еще миллион евро. Фото: Личный архив

В апреле ДВ писали о ситуации, сложившейся на строительстве аквапарка при спа-отеле Noorus в Нарва-Йыэсуу, где компания-субподрядчик на 165 000 евро выполнила работы, которые ей, по мнению заказчика, не заказывали. В этом конфликте есть еще одна сторона – фирма-генподрядчик Ecoheat Trading, которая после строительства оказалась под угрозой банкротства.

Ecoheat Trading в августе 2023 года подала в суд, чтобы получить от заказчика, компании-владельца аквапарка Termak Real Estate, недоплаченные за работу деньги – более миллиона евро. В то время как заказчик считает, что заплатил за строительство даже больше, чем должен был по договору, но получил недостроенное здание с многочисленными проблемами.

Хорошо ли сделана гидроизоляция, ровно или криво построены стены аквапарка, участники договора тоже видят каждый под своим углом. У заказчика серьезные претензии к качеству строительства, а генподрядчик отмечает, что заказчик контролировал строительство и представил претензии не во время строительных работ, а когда подошло время за них платить.

Еще больше запутывает эту историю тот факт, что руководитель аквапарка в 2020 году и сейчас – это разные люди, которые по-разному видят ситуацию.

Ни одного заседания суда по этому делу пока не было.

Беседа с миллиардером

Строительство аквапарка, по итогам которого судятся заказчик и генподрядчик, происходило еще в 2020 году. На тот момент компанией Termak Real Estate, то есть спа-отелем и аквапарком фактически владел российский предприниматель Андрей Катков – считавшийся другом Путина рублевый миллиардер, состояние которого в пересчете на евро, по данным издания «Деловой Петербург», тогда составляло более 140 миллионов евро.

Осенью Филипп Должков, который в то время руководил компанией Termak Real Estate, расторг договор с генподрядчиком строительства аквапарка. Весной следующего года Андрей Катков уволил Должкова. Новым руководителем стал Дмитрий Антонов, который до этого входил в совет Termak Real Estate.

Антонов рассказал, что стал знакомиться с тем, как обстоят дела на объекте, и обнаружил многочисленный строительный брак. На достройку и приведение здания в порядок, по его словам, потребовалось 1,7 млн евро. Однако через суд требовать что-то от генподрядчика он не стал, объяснив это тем, что прежний руководитель выбрал генподрядчиком небольшую фирму Ecoheat Trading, которая практически не ведет хозяйственной деятельности, и с нее просто нечего взять.

Дмитрий Нипадистов, владелец этой небольшой фирмы, говорит, что Антонов был в курсе выбора генподрядчика – по уставу Termak Real Estate все крупные сделки одобряет совет. Сам владелец спа-отеля и аквапарка Андрей Катков также регулярно бывал на стройке. Более того, решение о выборе генподрядчика, по словам Нипадистова, фактически принимал именно российский владелец.

«В финальной стадии тендера я поехал в Питер, где был Филипп, чтобы пообщаться на эту тему с Андреем Львовичем Катковым, – рассказал Дмитрий Нипадистов. – Мы встретились в кабинете, обсудили, справимся ли мы. Я сказал, что в строительстве коробки не вижу ничего сложного. Мы ударили по рукам, и после этого было принято решение в совете, где на тот момент был Антонов. То есть, не Филипп принимал решение – это точно. Принимал решение Катков».

Нынешний руководитель Termak Real Estate Дмитрий Антонов говорит, что решение по поручению Каткова, напротив, принимал тогдашний руководитель компании Филипп Должков:

«По сути – никакого значения не имеет, кто выбрал фирму, так как это вопрос субъективной оценки ряда событий. Я был членом совета и помню, как была выбрана фирма Нипадистова. Выбор фирмы лично Андрей Катков не осуществлял», – сказал Антонов.

Аквапарк при спа-отеле Noorus в Нарва-Йыэсуу. Фото: Николай Андреев

«Если выбор моей небольшой фирмы на роль генподрядчика был специально сделан таким образом, чтобы потом недоплатить, то роль Андрея Каткова была во всех наших проблемах основополагающей. Но я не хотел бы в это верить», – возражает Дмитрий Нипадистов, уточняя, что это только его предположение.

Однако у Дмитрия Антонова есть свое предположение на этот счет: «Фирма Ecoheat Trading взялась строить и не справилась. Возможно, они изначально понимали, что за эти деньги не смогут выполнить все строительные работы по договору, но решили схитрить в целях получения контракта. Но это лично мое мнение».

Хотели построить недорого

Бывший руководитель Termak Real Estate Филипп Должков подтвердил ДВ, что встреча в Петербурге действительно была:

«Был проведен совет директоров, куда входил сам Катков непосредственно, его сын Глеб, финансовый директор из Санкт-Петербурга, тот же Антонов… Всего пять или шесть человек. Я в нем не участвовал. Было принято решение, записанное в протоколе, что необходимо провести тендер. Я с главным инженером провел этот тендер. Мы запросили пять ценовых предложений».

И, опять же, совет выбрал фирму Дмитрия Нипадистова, который взялся строить за 2 млн евро. По словам Должкова, он и главный инженер спа-отеля настаивали на другой компании, одной из крупнейших в Эстонии, но эта фирма запросила за работу 5 млн евро.

«Сейчас-то мы понимаем, что цена, наверное, была достаточно адекватная», – говорит Филипп Должков.

Дмитрий Антонов, наоборот, уверяет, что Должков, будучи руководителем аквапарка, настаивал на выборе именно Ecoheat Trading, поскольку она предложила самую низкую цену.

По словам Филиппа Должкова, Андрей Катков торопил со строительством. И когда стало понятно, что строительство затягивается, и в 2 млн евро Ecoheat Trading не уложится, совет поручил Филиппу Должкову расторгнуть договор. После этого тот нанял несколько небольших нарвских строительных фирм, которые и завершили работы.

Проект изменился по ходу строительства

По словам Дмитрия Нипадистова, по договору его фирма должна была получить 2 млн евро, плюс до 10% от этой суммы в случае возможного увеличения объема работ по предварительному проекту, т.е. максимум 2,2 млн евро. Но изначально планировалось довольно простое здание, в реальности все оказалось сложнее и дороже.

Строители выполняли дополнительные и подготовительные работы, пока не был готов строительный проект. Он появился только через полгода после начала работ и отличался от предварительного.

«Объем работы увеличился на целый подземный сложный этаж» – по словам Дмитрия Нипадистова, это цитата из экспертизы проекта, заказанной самим заказчиком. Помимо этого, была выполнена большая часть работ по благоустройству, которые не входили в договор о строительстве здания.

Нипадистов поясняет также, что строители получали основной проект частями и строили шаг за шагом. Проблемы, которые возникали из-за этого, обсуждали с заказчиком и его представителем, протоколы таких заседаний велись и подписывались.

По словам Дмитрия Антонова, по условиям договора, любое увеличение стоимости должно было быть согласовано только письменными приложениями к договору, но таких подписанных приложений не было, значит сумма к оплате остается прежней. И генподрядчик получил даже больше этой суммы, хотя здание не было достроено.

Дмитрий Нипадистов парирует тем, что по основному договору заказчик (то есть, на тот момент Филипп Должков) заплатил 1,8 миллиона, а остальные деньги – по отдельным договорам за дополнительные работы, которые нельзя учитывать в сумме основного контракта. Это подтвердил ДВ и сам Филипп Должков.

Версия нынешнего руководителя аквапарка Дмитрия Антонова существенно отличается. По его словам, 2 221 000 евро, плюс НСО, были заплачены именно по основному договору.

По словам Нипадистова, после ухода с объекта он со своей стороны подписал последний акт приемки работ по строительству аквапарка и передал его представителю заказчика, но Дмитрий Антонов говорит, что он документов о выполненных работах не получал.

В акте были перечислены работы, но не суммы. Ecoheat Trading заказал экспертизу с целью выяснить, сколько эти работы стоили. Получившуюся сумму – более миллиона евро – Ecoheat Trading теперь и пытается взыскать с Termak Real Estate через суд.

Экспертиза против экспертизы

Качество строительных работ – основная претензия Дмитрия Антонова к строителям. Со своей стороны Termak Real Estate подтвердила эти претензии экспертизой. Ее автор, инженер-строитель 8-го уровня Танель Сеппель указывает на многочисленные нарушения. Корреспонденту ДВ Антонов представил фото и видео, снятые им после вступления в должность руководителя аквапарка. На них видно, что в подвале здания, где располагается электрощитовая, на полу стоит вода, ее откачивают несколько насосов. Гидроизоляция уложена неправильно, утверждает Антонов.

Проблему с постоянным затоплением подвала компании удалось решить за дополнительные деньги уже после расторжения договора с генподрядчиком. Дмитрий Нипадистов считает, что это результат ошибки в проекте, а не брака строителей. Филипп Должков фактически с этим согласен, но подробно оценивать качество строительных работ не берется, поскольку не является профессиональным строителем.

«Я был недоволен работой Дмитрия Нипадистова, однозначно. Мы бесконечно конфликтовали, но в конечном итоге аквапарк запустился. Поэтому говорить, что там все сделано плохо, нельзя», – сказал Должков.

«Termak Real Estate не интересует решение проблем оптимальным путем, позиция “нам построили плохо”, видимо, более выгодна в суде, пока здание успешно эксплуатируется», – считает Дмитрий Нипадистов.

Кроме суда с Termak Real Estate, компания Ecoheat Trading была ответчиком в другом судебном разбирательстве, где субподрядчик пытался признать ее банкротом, но безуспешно. Антонов отмечает, что в ходе этого судебного разбирательства генподрядчик и сам частично признавал некачественно сделанные работы, перекладывая ответственность на субподрядчика.

По словам Нипадистова, строительство аквапарка стало для его фирмы тяжелым испытанием, особенно учитывая суд и возможное банкротство.

Основная сфера деятельности Ecoheat Trading – не строительство, а отопление и охлаждение с помощью тепловых насосов и вентиляция.

«Когда аквапарк закончился, мне было, куда возвращаться – с поникшей головой, с огромным кассовым разрывом, с долгами. Мы продолжили работать по основной теме, делали и общестроительные работы тоже, – рассказал Дмитрий Нипадистов и добавил, – но с нашими партнерами мы давно работаем, они знают всю эту ситуацию и ждут, что она разрешится в лучшую сторону, и я со всеми расплачусь. Дело очень затягивается, и если уж мы не обанкротились сразу, теперь нужно идти до конца, что мы и делаем».

И Нипадистов, и Антонов говорят, что хотели бы разрешить спор без публичного конфликта, с помощью суда. Каждый говорит, что верит в справедливое судебное решение.