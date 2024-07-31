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Стийне Рейнтам

31 июля 2024 в 6:02









Бывший бизнесмен в сфере микрокредитов начал жизнь заново и хочет построить мега-завод

Руководитель сортировочного центра Greenful Калле Грентс (слева) и основатель Greenful и создатель материала Тоомас Алликас. Их обоих объединяет интерес к отходам. Фото: Liis Treimann

Основавший восемнадцать лет назад бизнес по микрокредитам и позже переживший личное банкротство предприниматель Тоомас Алликас открыл новую главу в своей жизни. Бизнес, который взимал огромные проценты и зарабатывал на слезах людей, остался в прошлом.

Теперь он вынашивает амбиции спасти Эстонию, а возможно, и весь мир от жестокого текстильного загрязнения, которое видно даже из космоса. Компания Алликаса, Greenful, планирует производить строительные материалы из текстильных отходов в Силламяэ.