    Бывший бизнесмен в сфере микрокредитов начал жизнь заново и хочет построить мега-завод

    Руководитель сортировочного центра Greenful Калле Грентс (слева) и основатель Greenful и создатель материала Тоомас Алликас. Их обоих объединяет интерес к отходам.Фото: Liis Treimann

    Основавший восемнадцать лет назад бизнес по микрокредитам и позже переживший личное банкротство предприниматель Тоомас Алликас открыл новую главу в своей жизни. Бизнес, который взимал огромные проценты и зарабатывал на слезах людей, остался в прошлом.

    Теперь он вынашивает амбиции спасти Эстонию, а возможно, и весь мир от жестокого текстильного загрязнения, которое видно даже из космоса. Компания Алликаса, Greenful, планирует производить строительные материалы из текстильных отходов в Силламяэ.

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