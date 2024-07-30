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dv.ee

30 июля 2024 в 14:06









В Пайде закрывается крупное производство

Brandner PCB производит печатные платы – электронные компоненты, которые обеспечивают соединение между другими электронными компонентами. Фото: Dmitri Kotjuh, Järva Teataja, Scanpix

Компания Brandner PCB, которая уже почти двадцать лет занимается производством печатных плат на улице Теэстузе в Пайде, прекратит деятельность в конце года.

По словам члена правления предприятия Аулара Соона, производство печатных плат прекращается из-за неблагоприятной бизнес-среды в Евросоюзе, передает Rus.Postimees.

Он подтвердил, что в отношении здания завода нет никаких планов, и в ближайшее время его выставят на продажу.

Общий доход от продаж Brandner за последние годы превысил 2 млн евро.

Согласно отчету за 2023 финансовый год, в прошлом году компания получила прибыль, заработав 37 978 евро.