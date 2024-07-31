Инфляция в еврозоне неожиданно ускорилась

Европейский центральный банк учтет уровень инфляции при принятии решения о процентных ставках.Фото: Reuters/Scanpix

Потребительские цены в еврозоне в июле выросли на 2,6 процента – это означает, что темпы инфляции оказались быстрее ожиданий аналитиков.

Аналитики прогнозировали инфляцию на уровне 2,5 процента. Базовая инфляция, которая не включает волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергия, третий месяц подряд держится на уровне 2,9 процента. Экономисты ожидали небольшого замедления.

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